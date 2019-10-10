Trabzonspor'dan tarihi rekor

4 ay önce satışa sunulan yeni sezon formaları rekora doymuyor. Bordo-mavililer, eylül ayı sonunda 125 bin adet satış gerçekleştirmişti. Takımın ligde 3. sıraya çıkması ile satışların daha da arttığı ve 130 bin rakamına yaklaştığı belirtiliyor.

Kulüp olarak 200 bin forma satışı hedefi koyan bordo-mavililer yakaladığı satış rakamıyla geçtiğimiz yıla %30 civarında bir fark attı. 4 aylık süreç içerisinde yapılan forma satışları kulübün kasasını da hareketlendirdi. Buna göre 130 bin forma ve dönem içerisindeki ürün satışından kulüp 40.5 milyon TL gibi bir elde ederek tarihi bir rekoru kırdı.

KEŞANLI EN ÖNDE

Satılan formalardan en çok rağbet gören forma 72 bin satış adetiyle keşanlı forma olurken; onu 31 bin adet parçalı forma takip etti. Bordo formanın ise satış adeti ise 26 bine yükseldi.

İNDİRİM ZAMANI

Kulübün resmi ürünlerini taraftara ulaştıran TS Club'larda geçen sezonki ürünlerde ciddi indirimler yapıldığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar tüm mağazalar tek tip konsepte geçecek.