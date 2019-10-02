02 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Basel maçına hazır

Trabzonspor Basel maçına hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2019

, Avrupa C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında 'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve tedavisine başlanan Arjantinli oyuncu da idmanda yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Basel müsabakasının taktik provası yapıldı.
Öte yandan 'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Ivanildo Fernandes, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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