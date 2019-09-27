27 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Derbi ustası

Derbi ustası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Bordo-mavili takım, tecrübeli hoca yönetiminde , Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu.

, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyük takımına geçit vermiyor. Başarılı teknik adam; , Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bordo- mavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu periyotta 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibi, 3 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Fırtına bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman'lı Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

EVİNDEKİ 3 MAÇI DA KAZANDI
Karaman kendi taraftarı önünde ise rakiplerine deyim yerindeyse nal toplattı. Şenol Güneş Stadı'nda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı tüm maçları galip bitirdi. Bordo-mavililer, Karaman ile geçen sezon sahasında sırasıyla önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek uzun süre sonra ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ
Fırtına, Karaman ile ezeli rakiplerine deplasmanda da geçit vermedi. 4 maçta sadece 1 yenilgi aldı. İstanbul'da geçen sezon Galatasaray'a 3-1 kaybedilen o karşılaşmaya da hakem hataları damga vurmuştu. 'deki Fenerbahçe mücadelesi 1-1, Vodafone Park'taki Beşiktaş maçı uzatmalarda yenilen golle 2-2 bitti. Karaman, bu sezon da Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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