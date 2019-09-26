26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, 'in 6. haftasında sahasında konuk edeceği maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerin yeni transferi , takımdan ayrı çalıştı.

'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmazken, Yusuf Sarı, Fernandes ve Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma gerçekleştirdi. Taktik çalışması sırasında yüzüne top gelen kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer antrenmanda maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, bir bölümde ise penaltı atışları yaptı.




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