Sıra sende Basel

Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyeti sonrası sevinci kısa tuttu. Usta çalıştırıcı ”Bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var” dedi

Karadeniz Fırtınası'nda camia 4 gollü Beşiktaş zaferini kutlarken teknik direktör Ünal Karaman için bu maç çoktan geride kaldı. Başarılı çalıştırıcının aklında Basel ile oynanacak Avrupa Ligi gruplarındaki 2. mücadele var. Karaman "Beşiktaş maçı geride kaldı. Sıra Basel'e geldi. İşimizin çok zor olduğunu biliyorum ancak bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Basel birbirini tamamlayan, futbolun hem savunma hem hücum yönünü çok iyi oynayan bir takım. En iyi şekilde hazırlanacağız. En iyi sonucu almaya gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.



'HAKSIZLIK ETTİK'



ÜNAL Karaman takımın son durumuyla ilgili bilgiler de paylaştı. Usta hoca "Sezon başından beri bazı oyunculara fazla yüklendik. Onlara haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle değişti. Rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Onları dinlendiremedik. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında işimizin zor olduğunu biliyorum. Burada fazla rotasyon yapamıyoruz" dedi.

SOSA: HOCA VUR DEDİ



Bordo mavli ekibin Kartal'ı 4-1 ile geçtiği maça oynadığı futbol ve golüyle damga vuran Jose Sosa, başarısının mimarı olarak teknik direktör Ünal Karaman'ı gösterdi. Arjantinli süper yıldız "İlk golün kime yazıldığı önemli değil. Hocamız benden kaleye yakın noktalardan şut atmamı istemişti. Onun dediğini yaptım ve bu şekilde 2 gol bulduk" dedi. Sosa, 'kahraman' ilan edilmesiyle ilgili ise "Ben sadece takımıma yardımcı olmakla ilgileniyorum. Ben bu takımın kaptanıyım ve her şeyimi fazlasıyla vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.



KAMİL AHMET GÖREVİNİ YAPTI



"Sakat oyuncularımızın aramıza katılması için daha zaman var. Şu anda var olan oyuncularımıza bakıyoruz. Kamil Ahmet verdiğimiz her görevi yaptı. İyi oynadı. Takımımıza dinamizm kattı. Her oyuncu için süreci takip e diyoruz. Biz 7-24 onlarla beraberiz. Hangileri bize en fazla fayda sağlayacaksa sahaya onlarla çıkıyoruz. Sorumluluk vererek onların bir değer koymalarını istiyoruz"

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUM'



Ünal Karaman karşılaşma sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Sizinle her zaman gurur duydum. Size inandım. Beşiktaş'ı yendik ama daha kazanmamız gereken çok maç var, başarmamız gereken çok şey var. Biz bir aileyiz ve başaracağız"



EVDE FİRE VERMEDİ



Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sahasında ezeli rakipleri karşısında hiç puan kaybı yaşamadı. Karadeniz ekibi geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla devirdi. Bu sezon da sahasında Kartal'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.



SOYUNMA ODASINDA GÖZYAŞLARI AKTI



Kötü sonuçların ardından Ünal Karaman ismi bazı mecralarda tartışılmaya başlanmıştı. Taraftar, Karaman'ı bağrına basarken, yönetim de arka çıkmıştı. Bu desteği arkasında hisseden başarılı hoca da Beşiktaş maçında takımını çok iyi yönetti ve 4 gollü galibiyet geldi. Karaman'ın maç sonu konuşmasında teknik ekipten bazı üyelerin gözyaşı döktüğü öğrenildi.



ARA VERMEDEN ANTRENMANA



Fırtına, Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi ara vermeden İsviçre ekibiyle oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı. Kartal'a karşı oynayanlar yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik idmanı gerçekleştirdi. Trabzonspor bugün izin yapacak.