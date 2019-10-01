01 Ekim 2019, Salı

TRABZONSPOR

Anthony Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı

Nwakaeme 161 gün sonra siftah yaptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Geçtiğimiz sezon 'da toplamda 11 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen , bu sezon ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Bordo-mavililerin, 'in 6. haftasında evinde 4-1 kazandığı maçında 1 gol ve 1 asiste imza atan başarılı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başardı.

karşısında takımının dördüncü golünü kaydeden 'un Nijeryalı oyuncusu , tam 161 gün sonra golle tanışmış oldu.

Gol orucunu bozdu

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini vurdu. Bu sezon 6 ve 5 de Avrupa Ligi maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, ilk on birde sahaya çıktığı 10 resmi müsabakada golle tanışmadı. Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 gol, 10 asist ile oynarken, 'nda ise 1 gol atmıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon 5 Süper Lig maçında 450 dakika sahada kalırken, 5 mücadelesinde ise 349 dakika süre aldı. Söz konusu karşılaşmalarda skora katkı yapamayan

Nwakaeme, ligin 6. haftasında oynanan Beşiktaş maçında şansızlığını kırarak, bordo-mavili takımın 4-1'lık galibiyetine 1 gol, 1 asist ile önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, Süper Lig'de son golünü 20 Nisan 2019'da ekibinin sahasında 'u 2-1 yendiği müsabakada atmıştı.

Şimdi Basel'i bekliyor

Uzun süren gol sessizliğini Beşiktaş maçıyla birlikte geride bırakan Nwakaeme, ligdeki bu başlangıcını Avrupa kupalarına da taşımak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı Basel maçını beklemeye başladı.

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