Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almazken, Yusuf Sarı ile Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçının hazırlıklarını tamamlayacak.