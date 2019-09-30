30 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2019

, Avrupa Ligi C Grubu’nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında ’nin  takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör yönetiminde saat 11.00’de ’nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almazken, Yusuf Sarı ile Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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