30 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman İstanbul devlerine boyun eğmiyor!

Ünal Karaman İstanbul devlerine boyun eğmiyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'da, 'ın , ve karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde söz konusu ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı günler geçiren , galibiyetiyle moral buldu. Bordo-mavililer, yönetiminde 'un üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, ve karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

Karamanlı Trabzonspor evinde yenilmedi

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ardından da Beşiktaş'ı 2-1 ve 4-1'lık skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.

Tek yenilgi deplasmanda

Trabzonspor Karaman yönetiminde ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden de 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı karnesi:

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Fenerbahçe - Trdabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1

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