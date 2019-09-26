26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Federal mahkemeye başvuruldu

Federal mahkemeye başvuruldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

2010-11 sezonuna ilişkin arayışlarını sürdüren , daha önce , ve 'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan 'ne gitti.

Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, son başvuru tarihi olan 27 Eylül'den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, "'ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. , ve hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. İsviçre Federal Mahkemesi'nden, alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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