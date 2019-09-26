26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Sosa ve Novak kalıyor!

Sosa ve Novak kalıyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

İki oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı, ikisi de kalmaya çok sıcak bakıyor.

Bordo mavililer bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışırken, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve ile görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu konu ile ilgili, "Sosa ve Novak ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı. İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir" dedi.
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