26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Zubizarreta: Trabzonspor'u unutamam

Zubizarreta: Trabzonspor'u unutamam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

 kalecisi Uğurcan, Getafe maçında İspanyol yayımcı kanalın spikeri tarafından efsane kaleci Zubizarreta'ya benzetilmişti.

Marsilya'nın hali hazırda sportif direktörlüğünü yapan İspanyol futbol adamına Uğurcan soruldu. Zubizerata, "Maçı izlemedim. O yüzden bahsettiğiniz kaleci için yorum yapamam. Ama ben hayatımda unutamadığım gollerden birisini, 'dan yedim. 'ta. Maç 7-2 bitti de o gol unutuldu" dedi. Zubizarreta'ya unutamadığı golü atmıştı.
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