25 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Basel'den 4 gollü galibiyet

Basel'den 4 gollü galibiyet
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

'un C 'ndaki rakiplerinden , İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı 'i yendi.

, ligin 8. haftasında 'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.

, C 'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.



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