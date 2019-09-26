26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok

Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, yönetiminde 'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine geçit vermiyor. Karaman, , ve 'a karşı bordo-mavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

'de, üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren , pazar günü sahasında oynayacağı karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri ise 'ın, bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri 'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları.
Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, ve karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman'lı Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

Evindeki 3 maçı da kazandı

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.

Deplasmanda 1 yenilgi

Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı haberin devamı

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