26 Eylül 2019, Perşembe
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Sağlık kurulu toplanıyor
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Trabzonspor Sağlık Kurulu son dönemde yaşanan sakatlıkların fazlalığı ve mevcut sakat oyuncuların şu anki sakatlık durumlarını gözden geçirmek için toplanacak.
Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven'in de yer alacağı toplantıda bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Sturridge, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in iyileşme sürecinde olan sakatlıklarının yanı sıra Almanya'da ameliyat olan ve 27 Eylül'de Türkiye'ye dönecek Abdülkadir Ömür'ün tedavisi için izlenecek yol haritası da burada gündeme gelecek. 20 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya gidebileceği dile getiriliyor.
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