24 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 16 maçlık seri sona erdi

Trabzonspor'da 16 maçlık seri sona erdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2019

'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda D.G. 'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. ekibi, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Süper Lig'de deplasmanda 225 gün sonra yenildi

225 gün sonra deplasmanda yenildi. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da 'in 21. haftasında 'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmemişti. ekibi, D.G. 'a 2-1 yenilince deplasmanda süre gelen yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavililer ligde 10 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon ise 'da ve deplasmanlarından 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı.

Penaltı hastalığı sürüyor

Süper Lig'de Trabzonspor'un penaltıları değerlendirememe hastalığı sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 4 penaltıdan sadece 1'ini gole çevirebildi. Sosa ve Nwakaeme kullandıkları 1'er penaltı atışından yararlanamazken, Sorloth ise 2 atıştan birini gole çevirdi. Bordo-mavili takımın golcüsü, D.G. Sivasspor maçında kullandığı atıştan ise yararlanamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon penaltılarda 10'da 6 başarılı olmuştu.

Son 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi

Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililerin söz konusu maçlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:

2018-2019
Göztepe - Trabzonspor: 1-3
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1
BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1
Bursaspor - Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor - : 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - : 4-2
Konyaspor - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - : 2-1
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3

2019-2020
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - : 2-2
DG Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

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