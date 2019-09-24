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TRABZONSPOR

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019

, 'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Birinci gruptaki futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi çalışması yaptığı kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, perşembe günü yapılacak antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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