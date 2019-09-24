Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda D.G. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.