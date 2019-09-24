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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Birinci gruptaki futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi çalışması yaptığı kaydedildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, perşembe günü yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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