24 Eylül 2019, Salı
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen başarılı oyuncu Abdulkadir Ömür yayınladığı videoda "Çok şükür her halimize" dedi.
11 gün önce Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk'e menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür koltuk değnekleriyle bir video yayınladı. Henüz yere basamayan 20 yaşındaki yıldız, "Bugün ameliyatımızın 11. günü, çok şükür her halimize " dedi. Tedavisine Almanya'da devam eden genç yetenek 27 Eylül'de Trabzon'a dönecek.
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