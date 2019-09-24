24 Eylül 2019, Salı
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GEÇEN SEZON DA KAÇIYORDU
75'te Fırtına penaltı kazandı. G.Birliği sınavında penaltıdan ağları sarsan Sörloth topun başına geldi ama bu kez meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı. Trabzonspor böylece bir kez daha penaltı kaçırmış oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki Sparta Prag (2-1) maçında Nwakaem, AEK sınavında Sosa da penaltıdan yararlanamamıştı. G.Birliği sınavında şeytanın bacağını kıran Sörloth dün bu kez başaramadı. Fırtına, geçen sezon ligde 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı.
Fırtına'da penaltı kabusu
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019
Avdijaj ile öne geçen bordo-mavililer, Fernando ve Uğur’u durduramadı Sörloth penaltıyı dışarı attı, Fırtına bu sezon 4 penaltıdan 3’ünü kaçırdı.
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Sivasspor'a da yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi. 3. dakikada Avdijaj ile öne geçen Karadeniz ekibi, 41'de Fernando ve 90+6'da Uğur Çifçi'ye engel olamadı. Ev sahibi Yiğido'nun Mert Hakan ve Hakan Arslan ile iki topu da direkten döndü. Trabzonspor, skor 1-1'ken penaltı kazandı ancak geçen seneki kabusunun devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.
GEÇEN SEZON DA KAÇIYORDU
75'te Fırtına penaltı kazandı. G.Birliği sınavında penaltıdan ağları sarsan Sörloth topun başına geldi ama bu kez meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı. Trabzonspor böylece bir kez daha penaltı kaçırmış oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki Sparta Prag (2-1) maçında Nwakaem, AEK sınavında Sosa da penaltıdan yararlanamamıştı. G.Birliği sınavında şeytanın bacağını kıran Sörloth dün bu kez başaramadı. Fırtına, geçen sezon ligde 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı.
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