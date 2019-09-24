24 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına'da penaltı kabusu

Fırtına'da penaltı kabusu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019

Avdijaj ile öne geçen bordo-mavililer, ve Uğur’u durduramadı Sörloth penaltıyı dışarı attı, bu sezon 4 penaltıdan 3’ünü kaçırdı.

'de oynadığı son 2 karşılaşmasında ile 1-1, ile 2-2 berabere kalan, 'nde ise 'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 'a da yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi. 3. dakikada Avdijaj ile öne geçen ekibi, 41'de ve 90+6'da Uğur Çifçi'ye engel olamadı. Ev sahibi Yiğido'nun Mert Hakan ve ile iki topu da direkten döndü. , skor 1-1'ken penaltı kazandı ancak geçen seneki kabusunun devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

GEÇEN SEZON DA KAÇIYORDU

75'te penaltı kazandı. G.Birliği sınavında penaltıdan ağları sarsan Sörloth topun başına geldi ama bu kez meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı. Trabzonspor böylece bir kez daha penaltı kaçırmış oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki (2-1) maçında Nwakaem, AEK sınavında Sosa da penaltıdan yararlanamamıştı. G.Birliği sınavında şeytanın bacağını kıran Sörloth dün bu kez başaramadı. Fırtına, geçen sezon ligde 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı.
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