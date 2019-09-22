22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sturridge göreve!

Trabzonspor'da Sturridge göreve!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Gol sıkıntısına çözüm arayan Karaman, ’yi forvete monte edecek. Sörloth’un ise Avdijaj’ın yerine kanatta oynaması gündemde.

'da yeni transfer 'ye ilk onbir yolu göründü... Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadıkları maçta pozisyona girmekte zorlanmaları 'ı harekete geçirdi. 'daki karşılaşmanın ardından kadroda revizyona gidebileceğinin sinyallerini veren bordo-mavili çalıştırıcının verdiği şansları kullanamayan Donis Avdijaj'ı yedek kulübesine yollayacağı öğrenildi. Bu oyuncunun yerine ise Daniel Sturridge'nin ilk onbire monte edileceği belirtiliyor.

OYNATARAK KAZANACAK

Karaman'ın son 6 maçta 1 gol atabilen Alexander Sörloth'u sağ kanada çekip, forvette Sturridge'ye görev vermeyi planladığı ifade edildi. Getafe maçında oyuna girdikten sonra istekli gözüken Sturridge, yakaladığı net bir fırsatı ise kullanamamıştı. Tecrübeli oyuncunun hala fizik olarak tam hazır olmadığı ancak Karaman'ın yıldız isme daha fazla süre verip, bu süreci hızlandırmak istediği kaydedildi. Orta sahada da Doğan'ın yerine Abdülkadir Parmak'ın oynaması bekleniyor.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Sturridge, maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Oynadıkça daha iyi bir duruma geleceğim. Getafe maçında istediğimiz sonucu alamadık. Sivasspor ile oynanacak olan oyunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.



KARAMAN&ÇALIMBAY 3'ÜNCÜ KEZ

Ünal Karaman ile , teknik adamlık hayatlarında yarın 3. kez rakip olacak. Karaman ile Çalımbay, ilk kez 16 Kasım 2008'de karşılaştı. Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü, bu maçta Çalımbay'ın 'unu 3-1 mağlup etmişti. 18 Mayıs 2018'de ise Karaman'ın 'ü o dönem Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor'a 3-0 yenildi.
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