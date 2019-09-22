22 Eylül 2019, Pazar
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CAMPİ DIŞARI HÜSEYİN İÇERİ
Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.
YOLCULUK BUGÜN
Bordo mavililer bugünkü idmanın ardından Sivas'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek. Ünal Karaman, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.
Defansta gedik
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Bordo-mavili takım oynadığı son 15 resmi maçta da gol yedi. Kale tam 162 gündür kapanmıyor.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Trabzonspor'da savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım üst üste oynadığı son 15 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor maçında gol yemeyen Karadeniz ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde gol yedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Bu tablonun kaleci Uğurcan Çakır'ın üstün performansına rağmen yaşanması gözleri savunmadaki oyunculara çevirdi. Yeni transferler Campi ile Ivanildo Fernandes henüz bekleneni veremezken, Majid Hosseini ve Hüseyin Türkmen de geçen sezonki performanslarının uzağındalar.
CAMPİ DIŞARI HÜSEYİN İÇERİ
Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.
YOLCULUK BUGÜN
Bordo mavililer bugünkü idmanın ardından Sivas'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek. Ünal Karaman, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.
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