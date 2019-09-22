22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Defansta gedik

Defansta gedik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Bordo-mavili takım oynadığı son 15 resmi maçta da gol yedi. Kale tam 162 gündür kapanmıyor.

ve 'nde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan 'da savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım üst üste oynadığı son 15 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı maçında gol yemeyen ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde gol yedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Bu tablonun kaleci Uğurcan Çakır'ın üstün performansına rağmen yaşanması gözleri savunmadaki oyunculara çevirdi. Yeni transferler Campi ile Ivanildo Fernandes henüz bekleneni veremezken, Majid Hosseini ve de geçen sezonki performanslarının uzağındalar.

CAMPİ DIŞARI HÜSEYİN İÇERİ

Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör , savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın mücadelesinde göbekte yine Hüseyin&Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.

YOLCULUK BUGÜN

Bordo mavililer bugünkü idmanın ardından 'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından 'a dönecek. Ünal Karaman, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.
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