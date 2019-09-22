22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Liverpool: Bordo; Chelsea: Mavi!

Liverpool: Bordo; Chelsea: Mavi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Premier Lig'de bugün oynanacak - maçı öncesi iki dev kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden kapıştı...

İlk olarak , geçtiğimiz sezon Stamford Bridge'de oynanan maçta 'in son dakikalarda ceza sahası dışından doksana yolladığı beraberlik golünü resmi hesabından paylaştı. Bu mesajın hemen ardından Kulübü'nden yanıt geldi. Maviler de bir başka Trabzonlu 'in 7 yıl önce attığı golü kendi sitesinde yayınladı. İki olay binlerce 'tık' aldı. da twitter hesabından Sturridge ve Obi Mikel'li görsel paylaştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Defansta gedik Defansta gedik
Trabzonspor'da Sturridge göreve! Trabzonspor'da Sturridge göreve!
Trabzonspor'da transfer pazarlığı Trabzonspor'da transfer pazarlığı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör