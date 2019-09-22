22 Eylül 2019, Pazar
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Liverpool: Bordo; Chelsea: Mavi!
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Premier Lig'de bugün oynanacak Chelsea-Liverpool maçı öncesi iki dev kulüp, Trabzonsporlu oyuncular üzerinden kapıştı...
İlk olarak Liverpool, geçtiğimiz sezon Stamford Bridge'de oynanan maçta Daniel Sturridge'in son dakikalarda ceza sahası dışından doksana yolladığı beraberlik golünü resmi hesabından paylaştı. Bu mesajın hemen ardından Chelsea Kulübü'nden yanıt geldi. Maviler de bir başka Trabzonlu Obi Mikel'in 7 yıl önce attığı golü kendi sitesinde yayınladı. İki olay binlerce 'tık' aldı. Trabzonspor da twitter hesabından Sturridge ve Obi Mikel'li görsel paylaştı.
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