22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

ile Demir Grup , yarın 'ta yapacakları maçla 'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 26 maçta 'un 13, 'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivas'ta eşitlik

Trabzonspor ile Sivasspor, 'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.

Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.

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