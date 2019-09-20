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Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Bordo-mavili ekiple sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla kalenin vazgeçilmezi haline gelen Uğurcan Çakır, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Çakır, kulübüyle sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İşte Bordo-mavili file bekçisinin yaptığı o paylaşım:
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