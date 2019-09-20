20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum

Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019

'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Bordo-mavili ekiple sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.

altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla kalenin vazgeçilmezi haline gelen Uğurcan Çakır, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

üzerinden bir paylaşımda bulunan Çakır, kulübüyle sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Bordo-mavili file bekçisinin yaptığı o paylaşım:

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