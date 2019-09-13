Trabzonspor taraftarı isyan etti: Hesap verin!

Abdülkadir Ömür’ün geç konulan menisküs teşhisi nedeniyle neredeyse sezonu kapatması, Yusuf Sarı ve Ekuban’ın da sakatlanması üzerine tepki gösteren taraftarlar, “Doktorlar yanlış teşhis koydu, yönetim de seyretti! Trabzonspor en önemli yıldızını kaybetti. Bu ihmalin hesabını verin” dediler.

Süper Lig'e ikisi deplasmanda 3 maçta 5 puanla iyi bir başlangıç yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki ön elemeyi geçerek gruplara kalma başarısını gösteren Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar şok yaratırken, taraftarı da isyan ettirdi. Geçen sezon aşil tendonu kopan Onazi hala sahalara dönemezken, sağlık kurulunun büyük ihmali sonucu Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın menisküs olması, son olarak Caleb Ekuban'ın tarak kemiğinin kırılması üzerine tepki gösteren bordo-mavililer, sosyal medyada, "Bu sakatlıklarda ihmali olan kim varsa hesap versin" dediler.

NEDEN UYARMADINIZ!

Özellikle görevden alınan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'a sert çıkan taraftarlar, "Şiddetli ağrılarım var diyen Abdülkadir Ömür'e 'sadece ödem, bir şey olmaz' diyerek oynamasına izin verdiniz. 30 milyon euro'luk gencecik çocuğu yaktınız. Bu ihmalinizin hesabını nasıl vereceksiniz?" serzenişinde bulundu. Yönetime, "Neden sağlık kurulu seçilirken daha titiz davranılmadı?" eleştirisi getirildi. Teknik heyet de idmanlarda oyuncuları daha sakin oynamaları konusunda uyarmadığı için hedefte... "Tam şampiyonluk beklerken, yara aldık" diyen taraftar, sorumluların hesap vermesini bekliyor.

ÖMÜR'E BAŞARILI OPERASYON

Yusuf Sarı'nın ardından menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür de dün Almanya'da ameliyat oldu. Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Ömür'ün başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Yaklaşık 2 saat süren ameliyatı gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" dedi. Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edeceği, ilerleyen günlerde Trabzon'a dönerek rehabilitasyon sürecine başlanacağı açıklandı. İlk yarıyı kapatan yıldız oyuncunun, sezonun ikinci yarısına yetiştirilmesine çalışılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ü operasyon sonrası Almanya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞLIK KURULU GÖZ GÖRE GÖRE YAKTI

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının Malatya maçında oluştuğu, ancak teşhis konulamadığı için bu sakatlıkla AEK maçına da çıktığı ve menisküsündeki yırtığın derinleştiği iddia edildi. AEK maçında ağrıları artınca oyundan alınan yıldız için 'ödem var' dendi. Radyologların 'yırtık var' uyarısının gözardı edildiği belirtildi. Ömür ağrıları geçmeyince, milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e gözüktü. Şentürk, MR incelemesi ile 'menisküs' teşhisini koydu.

KİMİN NESİ VAR?

Onazi Aşil tendonu koptu, iki kez ameliyat oldu. Hafif tempo ile çalışmalara başladı.

Abdülkadir Ömür: Menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. 4-6 ay forma giyemeyecek.

Yusuf Sarı: Sol diz dış menisküsünden ameliyat edildi. Sahalara dönüşü 4-6 haftayı bulacak.

Ekuban: Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyat olacak. En az 1.5 ay yok.

Kamil Ahmet: Dizinde sürekli tekrarlayan problem var. Tedavi sürecinde sona gelindi.

Sturridge: Kas ağrıları bulunuyor. Özel idman programı uygulanıyor.