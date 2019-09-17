17 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ekuban 2 ay sonra dönecek

Ekuban 2 ay sonra dönecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Beşinci tarak kemiği kırılan ve ’da ameliyat olan 2 ay oynamayacak.

Karadeniz ekibinin forveti , antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından 'da ameliyat oldu. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Ekuban'ın ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi. Trabzonspor Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan da ameliyatın ardından Ekuban'ı İtalya'da ziyaret etti.
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