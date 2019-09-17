17 Eylül 2019, Salı
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Ekuban 2 ay sonra dönecek
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşinci tarak kemiği kırılan ve İtalya’da ameliyat olan Ekuban 2 ay oynamayacak.
Karadeniz ekibinin forveti Ekuban, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından İtalya'da ameliyat oldu. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Ekuban'ın ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi. Trabzonspor Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan da ameliyatın ardından Ekuban'ı İtalya'da ziyaret etti.
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