18 Eylül 2019, Çarşamba
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DEFANS SIKINTISI
Art arda yaşanan sakatlıklar can sıkarken, herkes Fırtına'nın ileri uçta sıkıntı yaşayacağını düşünüyordu. Ancak Karadeniz devi; Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hücum oyuncularının yokluğunda gol yollarında problem yaşamadı. Fakat bordo-mavililerde savunma sezon başından bu yana alarm veriyor. 4 hazırlık maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatan Fırtına, diğer 3 maçta ise tam 6 gol yedi.
Uğurcan kahraman oldu
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Teknik direktör Ünal Karaman maçlarının ardından 8 resmi sınava çıkılmasına rağmen henüz ideal stoper ikilisini henüz bulamadı.
Hal böyle olunca da korkulan son yaşandı. Fırtına söz konusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi. Üstelik birçok maçta genç file bekçisi Uğurcan Çakır kahraman oldu. Beklerinden memnun olan Karaman stoper oyuncularını daha dikkatli olmaları için sert bir dille uyaracak.
DEFANS SIKINTISI
Art arda yaşanan sakatlıklar can sıkarken, herkes Fırtına'nın ileri uçta sıkıntı yaşayacağını düşünüyordu. Ancak Karadeniz devi; Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hücum oyuncularının yokluğunda gol yollarında problem yaşamadı. Fakat bordo-mavililerde savunma sezon başından bu yana alarm veriyor. 4 hazırlık maçının sadece 1'inde kalesini gole kapatan Fırtına, diğer 3 maçta ise tam 6 gol yedi.
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