16 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

'de konuk ettiği ile 2-2 berabere kalan , Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililerin, taktiksel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in antrenmanda yer almadığı, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği öğrenildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 14.45'te özel uçakla 'ya giderek, hazırlıklarına burada devam edecek.









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