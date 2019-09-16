16 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Getafe-Trabzonspor maçına Sloven hakem

Getafe-Trabzonspor maçına Sloven hakem
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

C 'nda perşembe günü 'da oynanacak olan Getafe- maçını Slovan hakem yönetecek.

'un, C ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü 'da, Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynayacağı Getafe mücadelesinin hakemleri açıklandı. TSİ 19.55'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Dejan Balazic olacak.

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