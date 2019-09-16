Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan yeni transfer Ivanildo Fernandes'in 2 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fernandes, Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.