16 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban 2 ay yok

Trabzonspor'da Ekuban 2 ay yok
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb da ameliyat edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Caleb 'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan'ın ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği de kaydedildi.

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