Trabzonspor'da Ekuban 2 ay yok
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir." ifadesini kullandı.
Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan'ın ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği de kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"