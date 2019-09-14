Sörloth farkı

16 oyuncu transfer eden bordo-mavililer, yenilerden henüz tam yararlanamadı. Süper Lig ve UEFA Ligi'ndeki 7 resmi maçta bu isimlerden 7'si süre alabilirken, 9'u forma şansı bulamadı. Crystal Palace'tan kiralanan Norveçli Alexander Sörloth, 7 maçta 506 dakika ile en çok forma giyen isim oldu.

Sörloth, attığı 3 golle de takıma önemli katkı sağladı. Onu 2 maçta 180'er dakika ile Campi ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Mikel ve 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı izliyor.

'BOŞ GEÇMEM'

Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerine harika başlamıştı. Norveçli yıldız, çıktığı ilk 3 maçta 3 kez ağları sarsarken, adından bir hayli söz ettirmişti. Ancak 23 yaşındaki futbolcu daha sonra sessizliğe büründü. 4 karşılaşmada ağları sarsamayan genç forvet, asist yapma başarısı da gösteremedi. Sörloth 4. haftadan itibaren yeniden gollerine başlamayı hedefliyor.