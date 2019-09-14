14 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Sörloth farkı
Giriş Tarihi: 14.09.2019
16 oyuncu transfer eden bordo-mavililer, yenilerden henüz tam yararlanamadı. Süper Lig ve UEFA Ligi'ndeki 7 resmi maçta bu isimlerden 7'si süre alabilirken, 9'u forma şansı bulamadı. Crystal Palace'tan kiralanan Norveçli Alexander Sörloth, 7 maçta 506 dakika ile en çok forma giyen isim oldu.
Sörloth, attığı 3 golle de takıma önemli katkı sağladı. Onu 2 maçta 180'er dakika ile Campi ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Mikel ve 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı izliyor.
'BOŞ GEÇMEM'
Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerine harika başlamıştı. Norveçli yıldız, çıktığı ilk 3 maçta 3 kez ağları sarsarken, adından bir hayli söz ettirmişti. Ancak 23 yaşındaki futbolcu daha sonra sessizliğe büründü. 4 karşılaşmada ağları sarsamayan genç forvet, asist yapma başarısı da gösteremedi. Sörloth 4. haftadan itibaren yeniden gollerine başlamayı hedefliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"