Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, İvanildo Fernandes'in 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.