16 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, İvanildo Fernandes'in 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Yaşar Kibar Güven, karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

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