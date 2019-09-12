Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'un genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Almanya'da ameliyat olan genç futbolcu ameliyattan sonra bir paylaşım yaptı. Milli Takım'dan arkadaşları Dorukhan Toköz ve Merih Demiral de Abdülkadir'in paylaşımına yorum yaparak destek verdi.