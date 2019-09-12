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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.
Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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