12 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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