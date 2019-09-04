04 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan bir ilk!

Trabzonspor'dan bir ilk!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

bir ilki gerçekleştirdi. 'dan 110 milyon TL kazanan Karadeniz ekibi, ettiği futbolcuların bonservis bedellerine 71 milyon TL verdi. Bordo-mavililer, transfer dönemini 39 milyon TL kârla kapattı.

bu sezon ilk kez, aldığı oyunculara sattığı oyunculardan elde ettiği rakamdan daha az ödeme yaptı. Bordomavili takım sadece 'nın satışından 110 milyon TL kazanırken aldığı 16 oyuncuya ise 71 milyon TL'lik ödeme yaptı. Trabzonspor geride kalan sezonunda yıllık ücretleri 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sadece Yusuf Yazıcı'nın satışından kulübe 110 milyon TL girdi sağlanırken, diğer oyuncular bedelsiz olarak bırakıldı. FFP kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken Fırtına, aldığı 16 oyuncuya toplam 30 milyon TL bonservis bedeli veya imza parası ödedi. Oyuncuların kendilerine ise toplam 41 milyon TL yıllık ücret verildi. Bordomavililer böylelikle kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Yusuf'un satışından elde ettiği 110 milyon TL'den alınan oyunculara ödenen toplam 71 milyon TL'yi düşünce 39 milyon TL kâr sağladı.

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