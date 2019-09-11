Jürgen Klopp'tan Sturridge'e övgü dolu sözler

Liverpool'un başarılı menajeri Jürgen Klopp, Liverpool'dan öğrencisi olan Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge hakkında “Hayatımda gördüğüm en iyi golcü vuruşuna sahip futbolcu. Daha önce onun kadar iyisini az gördüm. Hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız goller çıkarabiliyor. Çok zeki ve asla korkmayan bir futbolcu” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Daniel Sturridge, henüz forma giymese de kısa sürede herkesi heyecanlandırmayı başardı. Hem bordo-mavili kulüpte hem de şehirde Sturridge şimdiden özel bir konuma sahip. Liverpool'un başarılı menajeri Jurgen Klopp da 4 yıla yakın bir süre beraber çalıştığı İngiliz forveti unutmadı. 30 yaşındaki golcünün ayrılığı sonrası kulübün resmi sitesine özel bir veda yazısı yazan Klopp, çok özel bir ismi uğurladığını aktardı. Alman hoca, Sturridge için "Unutulmaz bir oyuncu. Her şey için teşekkürler. Buraya ilk geldiğim dönemlerde en çok yardımı gördüğüm isim. Her konuda bana yol gösterici oldu" ifadesini kullandı.

Klopp şöyle devam etti: "Bana hep takımı kurmamda doğru yardımlarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bu takımın kuruluş aşamasında gelip, önemli katkılarda bulundu. Liverpool'a çok çok önemli goller ve puanlar kazandırdı. Hayatımda gördüğüm en iyi golcü vuruşuna sahip futbolcu... Daha önce hayatımda onun kadar iyisini az gördüm. Hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız goller çıkarabiliyor. Çok zeki, kendine güveni olan ve asla korkmayan bir isim. Her zaman düşündüklerini dürüstçe söyler. Genç oyunculara harika katkıları oldu. Belki çoğu kez saha dışındaydı ama soyunma odasında gerçek bir liderdi. Başarılar diliyorum, artık en iyi dileklerim kendisiyle."

HAYDİ DANS ET STURRIDGE

Bordo-mavili taraftar, Daniel Sturridge'nin gol dansını bekliyor. Gol attıktan sonra klasikleşmiş dansıyla izleyenleri eğlendiren İngiliz yıldızın hareketinin arkasındaki hikaye oldukça ilginç. Yıldız futbolcu, kendisine has dansında bir elektrik akımı veya bir kalp atışının ekrandaki görüntüsüne benzeyen hareketiyle kuzenlerine mesaj gönderiyor. Taraftarlar da tecrübeli forvetin atacağı goller sonrası yapacağı sevince katılmak için sabırsız bir şekilde bekliyor.

ARTIK BİZDEN BİRİ

Transfer görüşmeleri yapıldığı dönemde Sturridge'in ailesi Trabzon'da ev bakmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, şehiri tanımadan bir eve yerleşmek istemedi. Bir süredir otelde kalan İngiliz süperstar, şimdi ise ev aramaya başladı. Sturridge'nin, şehri çok sevdiği de gelen haberler arasında.