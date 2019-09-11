11 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdülkadir Parmak: Şampiyon olabiliriz

Abdülkadir Parmak: Şampiyon olabiliriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'un genç yıldızı , "Şampiyonluk beklentisi üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon ortaya koyduğumuz performans sonrasında bu yıl beklentiler arttı. Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak" diye konuştu.

TARİH NETLEŞTİ

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan yönetim kurulu, ilk görüşmeyi ile yapacak. Arjantinli oyuncunun temsilcisi 'a davet edilirken, ile oynanacak maçının ardından masaya oturulacağı ifade edildi. Sosa'nın, sözleşmesini uzatarak diğer oyunculara örnek olması bekleniyor.

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürme peşinde haberin devamı

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