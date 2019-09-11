Abdülkadir Parmak: Şampiyon olabiliriz

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Parmak, "Şampiyonluk beklentisi üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon ortaya koyduğumuz performans sonrasında bu yıl beklentiler arttı. Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak" diye konuştu.

TARİH NETLEŞTİ

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan yönetim kurulu, ilk görüşmeyi Jose Sosa ile yapacak. Arjantinli oyuncunun temsilcisi Trabzon'a davet edilirken, Gençlerbirliği ile oynanacak Süper Lig maçının ardından masaya oturulacağı ifade edildi. Sosa'nın, sözleşmesini uzatarak diğer oyunculara örnek olması bekleniyor.