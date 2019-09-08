08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli Alexander Sörloth geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımda sezona iyi bir başlangıç yapan Sörloth, Trabzonspor'da devam edip etmeyeceği ile ilgili sorulara cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 16:22
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Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor'da gol yollarında şu ana kadar iyi performans gösteren Alexander Sörloth, teknik direktör Ünal Karaman'ın güvendiği isimlerin başında geliyor.

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Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Trabzonspor formasıyla 7 maçta 3 gol atan Norveçli oyuncu ortaya koyduğu performansla dikkatlari üzerine çekti.

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Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Özellikle hücum bölgesinde top tutmasıyla arkadaşlarını da rahatlatan Sörloth, Trabzonspor'un bir başka golcüsü Ekuban'ın da performansının artmasına yardımcı oldu

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Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Bu kısa sürede bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Norveçli oyuncu geleceği hakkında açıklamalara bulundu.

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Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

"Zor bir karar aşaması olacaktır"

Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacağına değinen Alexander Sörloth, "Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

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