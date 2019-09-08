Sörloth'tan ayrılık açıklaması!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli Alexander Sörloth geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımda sezona iyi bir başlangıç yapan Sörloth, Trabzonspor'da devam edip etmeyeceği ile ilgili sorulara cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





