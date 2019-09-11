Abdülkadir Ömür'ü bekleyen tehlike
Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığı sebebiyle yarın bıçak altına yatacak olması kamuoyunun gündemine oturdu. Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, menisküs ile ilgili detaylı bilgi verdi.
20 yaşındaki süper yıldızın sakatlığından dolayı Trabzonspor sağlık heyeti sorumlu tutulurken, konuyla ilgili Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin konuştu. Tekkeşin şunları söyledi:
Bazı menisküs yırtıklarında tedavi çok basittir. Bobo'nun ameliyatına ben de girmiştim. Basit bir yırtık vardı, temizledik. 3 hafta sonra F.Bahçe maçında çıktı ve gol attı, Beşiktaş şampiyon oldu. Kendisine iyi bakan isimler 3 hafta sonra lig maçında performans gösterebiliyor
Ancak bu dikiş atılan bir menisküs yırtığı değildi. Dikiş atılırsa 1.5 ay üzerine basamaz. 1.5 ay da kondisyon idmanları düşünürsek 3 ayı gider. Yırtığın şekline ve yerine göre tedavi seçenekleri farklıdır.
Menisküs yırtıklarında ameliyat şarttır. Başka bir tedavisi yok. Ameliyatın bir an önce yapılması gerekir. Yırtık büyümesin diye. Kumaşı yırttın. Kumaşın yırtığı nasıl hızla ilerlerse bu da öyle. Menisküs parçalanmadan müdahale edilmeli. Menisküs cerrahisi sporcuyu aktivitesinden mahrum etmez. Gerektiği zaman müdahale edilmezse sıkıntı büyür.
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