Abdülkadir Ömür'den sakatlık sonrası paylaşım: Elhamdülillah
Trabzonspor'da sakatlıklar teknik patron Ünal Karaman'ı düşündürmeye devam ediyor. Yusuf Sarı'nın ameliyatı sonrası 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Abdulkadir Ömür'ün ise bu hafta ameliyat olması bekleniyor. Bu sakatlıklar sonrası Abdulkadir Ömür sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Trabzonspor'da üstüste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları Bordo-Mavili ekibi düşündürürken, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; menisküs yırtığı tespit edilen iki oyuncunun, gelecek hafta ameliyat olacaklarını açıklamıştı.
Bugün kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamayla Yusuf Sarı'nın ameliyat edildiği, 6 hafta sonra sahalara dönebileceği duyurulmuştu. Başarılı futbolcu Abdulkadir Ömür'ün ise bu hafta içinde ameliyat edilmesi bekleniyor.
Karadeniz ekibinin 20'lik yıldızı Abdulkadir Ömür yaşadığı bu sakatlık sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda 'Hayır bildiğimizde şer şer bildiğimizde hayır vardır Elhamdülillah' notunu düştü. Ömür'ün bu paylaşımı Bordo-Mavili taraftarlarca birçok kez
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