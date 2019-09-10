10 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.



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