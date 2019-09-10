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Trabzonspor'da yeni zorlu seri
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Trabzonspor'u yeni bir zorlu seri bekliyor. Lig ve Avrupa'da 22 günde 7 maça çıkan ve başarılı sonuçlar alan bordomavililer, milli ara ile biraz nefes alma fırsatı bulurken, şimdi G.Birliği müsabakasıyla yeni bir seriye başlıyor.
Trabzonspor, 15 Eylül Pazar günkü G.Birliği ile yeni bir periyota girecek, ardından Avrupa Ligi'nde gruplardaki ilk maçında 19 Eylül'de deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Avrupa dönüşü, 23 Eylül'de Sivas deplasmanına çıkacak. Ardından evinde Beşiktaş derbisini oynayıp, yeni bir milli araya girecek. Lig ve Avrupa'da 14 günde 4 kritik maça çıkacak Fırtına, bu seriyi kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
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