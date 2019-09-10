10 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni zorlu seri

Yeni zorlu seri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'u yeni bir zorlu seri bekliyor. Lig ve Avrupa'da 22 günde 7 maça çıkan ve başarılı sonuçlar alan bordomavililer, milli ara ile biraz nefes alma fırsatı bulurken, şimdi G.Birliği müsabakasıyla yeni bir seriye başlıyor.

, 15 Eylül Pazar günkü G.Birliği ile yeni bir periyota girecek, ardından Avrupa Ligi'nde gruplardaki ilk maçında 19 Eylül'de deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Avrupa dönüşü, 23 Eylül'de deplasmanına çıkacak. Ardından evinde derbisini oynayıp, yeni bir milli araya girecek. Lig ve Avrupa'da 14 günde 4 kritik maça çıkacak Fırtına, bu seriyi kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Başakşehir'den iki yıldıza geçmiş olsun mesajı haberin devamı

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