09 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Başakşehir'den Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı

Başakşehir'den iki yıldıza geçmiş olsun mesajı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

Medipol Kulübü, sakatlıkları bulunan ve önümüzdeki günlerde ameliyat edilmeleri planlanan ile için geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Avrupa Ligi play-off turunda ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edilen ile menüsküs sakatlığı yaşayan diğer bir futbolcu için Medipol 'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Başakşehir Kulübü resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bordo mavili camiaya ve genç futbolculara geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Amartey iddiası Amartey iddiası
Büyük talihsizlik Büyük talihsizlik
Fırtına'dan tarihi rekor Fırtına'dan tarihi rekor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör