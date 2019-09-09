Başakşehir'den Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı
Medipol Başakşehir Kulübü, sakatlıkları bulunan ve önümüzdeki günlerde ameliyat edilmeleri planlanan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı için geçmiş olsun mesajı gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür ile menüsküs sakatlığı yaşayan diğer bir futbolcu Yusuf Sarı için Medipol Başakşehir'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Başakşehir Kulübü resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bordo mavili camiaya ve genç futbolculara geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un Milli futbolcuları Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın sol dizlerinde menisküs yırtığına rastlandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 7, 2019
Bordo-Mavili camiaya ve genç futbolculara geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/7V9XXuZy0I
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