09 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Amartey iddiası

Amartey iddiası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

döneminin kapanmasının ardından basınında 'la ilgili bir iddia yer aldı. Habere göre, Bordo-mavililer transfer döneminde 'den 'i kadrosuna katmak istedi ancak teklif reddedildi. 'nın ocak ayında bu transfer için yeniden ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.

döneminde 16 oyuncu alarak kadrosunu güçlendiren için basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Dailymailgh'in haberine göre transfer döneminde ekibi 'nin Ganalı ön liberosu Daniel 'i istedi ancak teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin öneriyi yeterli bulmadığı ama bordo-mavililerin bu futbolcudan vazgeçmediği ve ara transfer döneminde yeniden hamle yapacağı belirtildi. 24 yaşındaki ön libero, stoper mevkiinde de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Amartey 25 kez de milli takımının formasını giydi.

MÜTHİŞ İKİLİ

Sağ bek ile sol bek yeni sezona da müthiş başladı. Geçen dönemi Pereira 6 asist, Novak da 6 gol, 2 asistle tamamlamıştı. İki oyuncu da yeni sezonda 7 maçta 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağladı. Asıl görevleri savunma olan Pereira ile Novak, Avrupa'da da en üretken bekler arasında yer almayı başarıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Büyük talihsizlik Büyük talihsizlik
Fırtına'dan tarihi rekor Fırtına'dan tarihi rekor
Bu sene benim senem Bu sene benim senem
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör