09 Eylül 2019, Pazartesi
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MÜTHİŞ İKİLİ
Sağ bek Pereira ile sol bek Novak yeni sezona da müthiş başladı. Geçen dönemi Pereira 6 asist, Novak da 6 gol, 2 asistle tamamlamıştı. İki oyuncu da yeni sezonda 7 maçta 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağladı. Asıl görevleri savunma olan Pereira ile Novak, Avrupa'da da en üretken bekler arasında yer almayı başarıyor.
Amartey iddiası
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Transfer döneminin kapanmasının ardından Gana basınında Trabzonspor'la ilgili bir iddia yer aldı. Habere göre, Bordo-mavililer transfer döneminde Leicester City'den Amartey'i kadrosuna katmak istedi ancak teklif reddedildi. Fırtına'nın ocak ayında bu transfer için yeniden İngiliz ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.
Transfer döneminde 16 oyuncu alarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor için Gana basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Dailymailgh'in haberine göre Fırtına transfer döneminde İngiliz ekibi Leicester City'nin Ganalı ön liberosu Daniel Amartey'i istedi ancak teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin öneriyi yeterli bulmadığı ama bordo-mavililerin bu futbolcudan vazgeçmediği ve ara transfer döneminde yeniden hamle yapacağı belirtildi. 24 yaşındaki ön libero, stoper mevkiinde de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Amartey 25 kez de milli takımının formasını giydi.
MÜTHİŞ İKİLİ
Sağ bek Pereira ile sol bek Novak yeni sezona da müthiş başladı. Geçen dönemi Pereira 6 asist, Novak da 6 gol, 2 asistle tamamlamıştı. İki oyuncu da yeni sezonda 7 maçta 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağladı. Asıl görevleri savunma olan Pereira ile Novak, Avrupa'da da en üretken bekler arasında yer almayı başarıyor.
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