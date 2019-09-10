10 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sturridge vakti

Fırtına'da Sturridge vakti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

’un İngiliz futbolcusu , ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti. Antrenmanlarda şov yapan Sturridge’yi teknik direktör Karaman, başkent ekibi ile oynanacak maça hazırlıyor.

Yeni transferlerden , maçıyla birlikte bordomavili forma ile ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor... 2019-20 sezonu yaz döneminde ile sözleşmesi sona eren Sturridge'yi kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza atan 'da, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Gençlerbirliği maçıyla birlikte taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak tam hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen İngiliz forvetin 15 Eylül'de oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Antrenmanlarda attığı gollerle klasını konuşturan Sturridge'nin maça kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendirip tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Özel çalışmalar eşliğinde fizik olarak eksiğini önemli ölçüde kapatan ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımla çalışmalarda yer alan yıldız forvet, teknik ekipten forma bekleyecek. Sağ kanatta görev yapan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın da sakatlıkları bulunması nedeniyle teknik direktör 'ın G.Birliği sınavında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen Sturridge'yi sahaya sürebileceği dile getirildi.

FORMA SENİN

Teknik direktör Karaman'ın her antrenman öncesi ve sonrası analiz ekibinden Sturridge hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Elde edilen verilerde oyuncunun performansının beklenen seviyeye ulaştığı görüldü. 53 yaşındaki hocanın yıldız ile görüşerek "Gençlerbirliği maçında forma senin" dediği kaydedildi. Sturridge de bir an önce form tutmak için özel bir antrenör getirerek bireysel çalışmalarına ağırlık verdi.

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