03 Eylül 2019, Salı
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STURRİDGE & OBİ'YE ÖZEL PROGRAM
Milli ara takıma yeni katılan Daniel Sturridge ile hazır görünmeyen Obi Mikel'e de ilaç olacak. Teknik heyet fiziksel eksikleri bulunan iki oyuncu için özel program hazırladı. Deneyimli ikili, yapacakları çalışmalarla antrenman ve kondisyon açıklarını kapatıp, ara sonrası için hazır hale getirilecek.
Bordo mavililere 4 gün izin
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Teknik heyet takıma 4 gün izin verdi. UEFA Avrupa Ligi ve ligdeki yoğun maç tarafiği nedeniyle yorgun düşen oyuncular, dinlenme fırsatı bulacak.
Bordo- mavililer, cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı çalışma ile Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına start verecek.
STURRİDGE & OBİ'YE ÖZEL PROGRAM
Milli ara takıma yeni katılan Daniel Sturridge ile hazır görünmeyen Obi Mikel'e de ilaç olacak. Teknik heyet fiziksel eksikleri bulunan iki oyuncu için özel program hazırladı. Deneyimli ikili, yapacakları çalışmalarla antrenman ve kondisyon açıklarını kapatıp, ara sonrası için hazır hale getirilecek.
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