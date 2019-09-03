03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Bordo mavililere 4 gün izin

Bordo mavililere 4 gün izin
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Teknik heyet takıma 4 gün izin verdi. Avrupa Ligi ve ligdeki yoğun maç tarafiği nedeniyle yorgun düşen oyuncular, dinlenme fırsatı bulacak.

Bordo- mavililer, cuma günü 'nde yapacağı çalışma ile maçının hazırlıklarına start verecek.

STURRİDGE & OBİ'YE ÖZEL PROGRAM

Milli ara takıma yeni katılan ile hazır görünmeyen Obi Mikel'e de ilaç olacak. Teknik heyet fiziksel eksikleri bulunan iki oyuncu için özel program hazırladı. Deneyimli ikili, yapacakları çalışmalarla antrenman ve kondisyon açıklarını kapatıp, ara sonrası için hazır hale getirilecek.
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