03 Eylül 2019, Salı
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SENİNLEYİZ UĞURCAN
Uğurcan Çakır'a taraftarlardan da destek geldi. Fenerbahçeli bazı seyircilerin maç sırasında sürekli 'ıslıkladığı' bordo-mavili file bekçisi için sosyal medyada yüzlerce "SeninleyizUğurcan" paylaşımı yapıldı. Bordo-mavililer Uğurcan'ın hem milli takıma hem de Trabzonspor'a çok uzun yıllar hizmet edeceğine inandıklarını vurguladı.
Uğurcan Çakır: Ünal hocamın eseri
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Fenerbahçe karşısında devleşen Uğurcan: “Performansım, Ünal hocamın eseri. Bize çok güveniyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum.”
Kadıköy'de yaptığı 7 kritik kurtarışla 'maçın adamı' olan Uğurcan Çakır, performansının hocasının eseri olduğunu söyledi. Bordo-mavili kulüp, genç file bekçisi için resmi sosyal medya hesabından dün bir video yayınladı. Videoda görüşlerini dile getiren Çakır, "Kendimi bildim bileli Trabzonsporluyum. İlk resmi maçımda (Rabotnicki) sahaya çıkarken hayal gibi geldi bana. Trabzonspor için sahada her şeyimizi veriyoruz. Hocamız bize çok güveniyor. İlk Fenerbahçe maçına çıktığımda bu güvenle oynadım. Bu güvenle oynamaya devam ediyorum. Belki de performansımın artmasının sebebi bu. Ünal hocanın sistemi çok samimi. Bana çok moral veriyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim" ifadelerini kullandı. 'Trabzonspor benim için çok büyük takım' başlıklı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
SENİNLEYİZ UĞURCAN
Uğurcan Çakır'a taraftarlardan da destek geldi. Fenerbahçeli bazı seyircilerin maç sırasında sürekli 'ıslıkladığı' bordo-mavili file bekçisi için sosyal medyada yüzlerce "SeninleyizUğurcan" paylaşımı yapıldı. Bordo-mavililer Uğurcan'ın hem milli takıma hem de Trabzonspor'a çok uzun yıllar hizmet edeceğine inandıklarını vurguladı.
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