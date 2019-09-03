03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır: Ünal hocamın eseri

Uğurcan Çakır: Ünal hocamın eseri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

karşısında devleşen Uğurcan: “Performansım, hocamın eseri. Bize çok güveniyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum.”

'de yaptığı 7 kritik kurtarışla 'maçın adamı' olan , performansının hocasının eseri olduğunu söyledi. Bordo-mavili kulüp, genç file bekçisi için resmi hesabından dün bir video yayınladı. Videoda görüşlerini dile getiren Çakır, "Kendimi bildim bileli Trabzonsporluyum. İlk resmi maçımda (Rabotnicki) sahaya çıkarken hayal gibi geldi bana. için sahada her şeyimizi veriyoruz. Hocamız bize çok güveniyor. İlk maçına çıktığımda bu güvenle oynadım. Bu güvenle oynamaya devam ediyorum. Belki de performansımın artmasının sebebi bu. hocanın sistemi çok samimi. Bana çok moral veriyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim" ifadelerini kullandı. 'Trabzonspor benim için çok büyük takım' başlıklı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

SENİNLEYİZ UĞURCAN

Uğurcan Çakır'a taraftarlardan da destek geldi. Fenerbahçeli bazı seyircilerin maç sırasında sürekli 'ıslıkladığı' bordo-mavili file bekçisi için sosyal medyada yüzlerce "SeninleyizUğurcan" paylaşımı yapıldı. Bordo-mavililer Uğurcan'ın hem milli takıma hem de Trabzonspor'a çok uzun yıllar hizmet edeceğine inandıklarını vurguladı.
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