09 Eylül 2019, Pazartesi
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Çılgın teklifi reddetti
Genç oyuncu Abdülkadir Ömür'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Fransız kulübü Monaco'nun transfer sezonun son gününde 20 yaşındaki sağ kanat için 21 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak 'hayır' cevabı aldığı öğrenildi.
Sağlık operasyonu!
Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde ödem olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra aynı dizinde menüsküs yırtığının olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine bordo- mavili yönetim, kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'dan savunma istedi ve görevden el çektirildi. Yerine getirilen Hakan Ayaz görevine dün resmen başladı.
Büyük talihsizlik
Giriş Tarihi: 09.09.2019
İki sağ açık Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’nın aynı anda sakatlanması teknik ekipte moralleri bozdu.
İki sakatlık haberinin üst üste gelmesi Trabzonspor teknik heyetinin moralini bozdu. Milli arada formsuz oyuncuları güçlendirerek G.Birliği maçına tam kadro çıkmanın hayallerini kuran bordo-mavililerde sağ açıkta görev yapan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın aynı anda sakatlanmasından sonra Ünal Karaman arayışlara girdi. Milli arada izin vermediği Avdijaj'ı takıma adapte etmeyi düşünen 53 yaşındaki hoca, Sturridge'nin de hazır olması ile yeni alternatifler için çalışacak.
Çılgın teklifi reddetti
Genç oyuncu Abdülkadir Ömür'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Fransız kulübü Monaco'nun transfer sezonun son gününde 20 yaşındaki sağ kanat için 21 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak 'hayır' cevabı aldığı öğrenildi.
Sağlık operasyonu!
Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde ödem olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra aynı dizinde menüsküs yırtığının olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine bordo- mavili yönetim, kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'dan savunma istedi ve görevden el çektirildi. Yerine getirilen Hakan Ayaz görevine dün resmen başladı.
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