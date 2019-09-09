09 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Büyük talihsizlik

Büyük talihsizlik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

İki sağ açık ile ’nın aynı anda sakatlanması teknik ekipte moralleri bozdu.

İki sakatlık haberinin üst üste gelmesi teknik heyetinin moralini bozdu. Milli arada formsuz oyuncuları güçlendirerek G.Birliği maçına tam kadro çıkmanın hayallerini kuran bordo-mavililerde sağ açıkta görev yapan ile 'nın aynı anda sakatlanmasından sonra arayışlara girdi. Milli arada izin vermediği Avdijaj'ı takıma adapte etmeyi düşünen 53 yaşındaki hoca, Sturridge'nin de hazır olması ile yeni alternatifler için çalışacak.

Çılgın teklifi reddetti
Genç oyuncu Abdülkadir Ömür'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Fransız kulübü Monaco'nun transfer sezonun son gününde 20 yaşındaki sağ kanat için 21 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak 'hayır' cevabı aldığı öğrenildi.

Sağlık operasyonu!
Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde ödem olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra aynı dizinde menüsküs yırtığının olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine bordo- mavili yönetim, kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'dan savunma istedi ve görevden el çektirildi. Yerine getirilen Hakan Ayaz görevine dün resmen başladı.
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