08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a çifte şok!

Trabzonspor'a çifte şok!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

İki oyuncu da önümüzdeki hafta bıçak altına yatacak. Sahalara dönüşlerinin 3-6 haftayı bulacağı ifade edildi.

'a ve 'dan kötü haber geldi... Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; menisküs yırtığı tespit edilen iki oyuncunun, gelecek hafta ameliyat olacaklarını açıkladı. Güven'in resmi siteye yaptığı açıklama şöyle: "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır.

Ayrıca kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da çekilen MR neticesinde, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." İki ismin sahalara dönüşlerinin 3-6 haftayı bulacağı bildirildi. Abdülkadir, bu sezon Ligi ve 'de 6 maçta forma giymiş ve 1 gol+2 asistle oynamıştı. Yusuf da 6 maçta 134 dakika süre alıp, 1 asist yaptı.

6 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAKLAR

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın; Süper Lig'de oynanacak , , ve Çaykur Rize-spor maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe ve Basel sınavlarını kaçıracağı ifade edildi.... Kulübü iki oyuncu için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
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