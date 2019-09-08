08 Eylül 2019, Pazar
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Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da çekilen MR neticesinde, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." İki ismin sahalara dönüşlerinin 3-6 haftayı bulacağı bildirildi. Abdülkadir, bu sezon UEFA Ligi ve Süper Lig'de 6 maçta forma giymiş ve 1 gol+2 asistle oynamıştı. Yusuf da 6 maçta 134 dakika süre alıp, 1 asist yaptı.
6 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAKLAR
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın; Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş ve Çaykur Rize-spor maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe ve Basel sınavlarını kaçıracağı ifade edildi.... Medipol Başakşehir Kulübü iki oyuncu için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
Trabzonspor'a çifte şok!
Giriş Tarihi: 08.09.2019
İki oyuncu da önümüzdeki hafta bıçak altına yatacak. Sahalara dönüşlerinin 3-6 haftayı bulacağı ifade edildi.
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi... Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; menisküs yırtığı tespit edilen iki oyuncunun, gelecek hafta ameliyat olacaklarını açıkladı. Güven'in resmi siteye yaptığı açıklama şöyle: "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır.
Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da çekilen MR neticesinde, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." İki ismin sahalara dönüşlerinin 3-6 haftayı bulacağı bildirildi. Abdülkadir, bu sezon UEFA Ligi ve Süper Lig'de 6 maçta forma giymiş ve 1 gol+2 asistle oynamıştı. Yusuf da 6 maçta 134 dakika süre alıp, 1 asist yaptı.
6 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAKLAR
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın; Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş ve Çaykur Rize-spor maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe ve Basel sınavlarını kaçıracağı ifade edildi.... Medipol Başakşehir Kulübü iki oyuncu için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
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