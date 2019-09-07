07 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları çalıştı.

Basına kapalı antrenmana, sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ile milli takım kampından sakatlığı nedeniyle dönen Yusuf Sarı'nın katılmadıkları bildirildi.

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