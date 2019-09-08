08 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sturridge çabuk ısındı
Giriş Tarihi: 08.09.2019
İngiliz oyuncu, çalışmada hırsıyla göz doldururken, neşeli tavırları dikkat çekti
Bordo mavili takımın yeni transferi Daniel Sturridge'nin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Önceki gün Trabzon'a dönen ve takımla idmanlara başlayan yıldız, hırsı ve istekli haliyle göz dolduruyor. Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda tüm hareketleri büyük bir gayretle yaparken, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağladığı gözlenen Sturridge'nin fiziksel olarak da çok geride olmadığı gözlendi. Ünal Karaman, yıldız ismi Gençlerbirliği maçında en az 1 devre oynatmayı planlıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"