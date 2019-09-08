08 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Sturridge çabuk ısındı

Sturridge çabuk ısındı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

İngiliz oyuncu, çalışmada hırsıyla göz doldururken, neşeli tavırları dikkat çekti

Bordo mavili takımın yeni transferi 'nin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Önceki gün 'a dönen ve takımla idmanlara başlayan yıldız, hırsı ve istekli haliyle göz dolduruyor. Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda tüm hareketleri büyük bir gayretle yaparken, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağladığı gözlenen Sturridge'nin fiziksel olarak da çok geride olmadığı gözlendi. , yıldız ismi maçında en az 1 devre oynatmayı planlıyor.
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